K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Die sündige Lehrerin
23 Min.Ab 12
Als ein Jogger erstochen aufgefunden wird, sagt ein Zeuge aus, dass er gesehen hat, wie die Frau des Toten vom Tatort weglaufen ist. Die Witwe reagiert gleichgültig, als sie die Todesnachricht erhält. Doch die Verdächtige hat ein Alibi ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1