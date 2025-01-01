Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Kommissar sieht rot

SAT.1Staffel 1Folge 42
Folge 42: Ein Kommissar sieht rot

23 Min.Ab 12

Die Frau eines Kollegen von Rietz und Naseband wurde vergewaltigt. Ihr Mann verdächtigt einen Kriminellen, der bei seiner Verhaftung grausame Rache geschworen hat. Der Hauptverdächtige hat ein Alibi, doch in seiner Wohnung wird eine Maske gefunden, wie sie der Täter bei der Vergewaltigung getragen hat ...

