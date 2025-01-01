K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 45: Tod eines Ungeborenen
23 Min.Ab 12
Eine schwangere Frau wird von einem Auto angefahren und verliert ihr Baby; der Täter begeht Fahrerflucht. Die Kommissare ermitteln, dass das Tatfahrzeug dem Chef der Frau gehört. Er gesteht schließlich die Tat und gibt als Motiv an, dass die junge Frau ihn erpressen wollte. Doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
