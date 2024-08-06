K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 53: Tod des Busendoktors
23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
An seinem Hochzeitstag wird ein reicher Schönheitschirurg in seiner Villa ermordet. Die Witwe gibt an, dass der Mörder auch ihr wertvolles Collier gestohlen hat. Die Kommissare finden heraus, dass der Tote eine junge Geliebte hatte.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1