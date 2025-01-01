Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Leiche ohne Vergangenheit

SAT.1Staffel 1Folge 54
Leiche ohne Vergangenheit

Leiche ohne VergangenheitJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 54: Leiche ohne Vergangenheit

23 Min.Ab 12

Eingesperrt in der Pferdebox, wird eine Reiterin zu Tode getrampelt. Die Tote hatte ein Geheimnis: Unter falschem Namen und mit verändertem Aussehen hat sie auf dem Reiterhof ganz neu angefangen. Ist der Mörder in der Vergangenheit der Toten zu finden, oder stammt er aus ihrem "neuen Leben"?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen