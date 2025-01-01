K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Angst um den kleinen Max
24 Min.Ab 12
Max verschwindet einen Tag vor seinem achten Geburtstag - die Eltern wenden sich an Nicole Drawer und Jens Loors. Der beste Freund des Kindes gibt den entscheidenden Hinweis: Max soll sich nach der Schule regelmäßig mit einem Mann getroffen haben. Der erste Verdacht fällt auf einen verurteilten Mörder - bei ihm werden Fotos des vermissten Jungen gefunden ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1