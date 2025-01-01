Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der geizige Ehemann

SAT.1Staffel 1Folge 57
Der geizige Ehemann

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 57: Der geizige Ehemann

23 Min.Ab 12

Ein Firmenchef wird morgens von seinen Arbeitern tot aufgefunden. Die Kommissare finden heraus, dass die Firma pleite war, und verdächtigen seine Sekretärin und Geliebte: Sie soll Urkunden gefälscht und Geld veruntreut haben. Aber auch die völlig verarmte Ehefrau des Mannes hätte ein Motiv ...

SAT.1
