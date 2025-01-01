K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 59: Tod einer Mutter
23 Min.Ab 12
Eine Frau wird von ihrem Sohn tot in der Wohnung gefunden. Die Obduktion ergibt, dass sie an der Überdosis eines starken Beruhigungsmittels gestorben ist. Der Sohn glaubt nicht an Selbstmord. er verdächtigt seinen Vater, die Mutter umgebracht zu haben. Die Ermittlungen ergeben, dass der Mann ein Motiv hat: eine junge Geliebte. Vergiftete er seine Frau, um für die Rivalin frei zu sein?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1