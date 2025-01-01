K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 68: Treffen mit dem Mörder
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird erdrosselt in ihrem Apartment gefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer viele Liebhaber hatte. Die erste Spur führt zu ihrem letzten One-Night-Stand, dem Türsteher ihrer Stammdisco. Er gibt zwar zu, in der Mordnacht Sex mit ihr gehabt zu haben, den Mord bestreitet er jedoch vehement. Dann stellt sich heraus: Die Tote hatte eine Zwillingsschwester - der Mörder hat die falsche Frau getötet!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1