K 11 - Kommissare im Einsatz

Treffen mit dem Mörder

SAT.1Staffel 1Folge 68
Treffen mit dem Mörder

Folge 68: Treffen mit dem Mörder

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird erdrosselt in ihrem Apartment gefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer viele Liebhaber hatte. Die erste Spur führt zu ihrem letzten One-Night-Stand, dem Türsteher ihrer Stammdisco. Er gibt zwar zu, in der Mordnacht Sex mit ihr gehabt zu haben, den Mord bestreitet er jedoch vehement. Dann stellt sich heraus: Die Tote hatte eine Zwillingsschwester - der Mörder hat die falsche Frau getötet!

SAT.1
