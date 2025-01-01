Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die kleine Zeugin

SAT.1Staffel 1Folge 69
Folge 69: Die kleine Zeugin

23 Min.Ab 12

Ein Kioskbesitzer wird brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Die einzige Zeugin des Überfalls ist die 10-jährige Tochter des Opfers. Doch bevor sie eine Aussage machen kann, wird sie auf dem Schulweg entführt. Die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors haben einen schrecklichen Verdacht: Handelt es sich bei den Entführern um die gleichen Männer, die den Kioskbesitzer überfallen haben?

