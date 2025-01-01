Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Freundin

SAT.1Staffel 1Folge 71
23 Min.Ab 12

Eine schwangere Frau wird Opfer eines Angriffs ungewöhnlich aggressiver Hornissen. Kurz darauf verätzt ein giftgetränkter Drohbrief ihre Hand. Der Ehemann gerät unter Verdacht - er betrügt seine Frau mit ihrer besten Freundin - doch man kann ihm nichts nachweisen. Inzwischen plant der Täter einen dritten Mordversuch ...

