K 11 - Kommissare im Einsatz

Der verrückte Babysitter

SAT.1Staffel 1Folge 77
Folge 77: Der verrückte Babysitter

23 Min.Ab 12

Eine geisteskranke Frau entführt das Baby ihrer Nachbarn. Kurze Zeit später wird ihr Fluchtwagen gefunden - mit einem Totalschaden. Der Wagen ist voller Blut, von ihr und dem Baby fehlt jede Spur. Die Polizei veröffentlicht daraufhin eine Suchmeldung. Der Ex-Mann der Entführerin meldet sich und vermutet, dass die Frau das Kind in eine Berghütte verschleppt hat.

