K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 84: Mord aus Liebe
23 Min.Ab 12
Ein Autohändler wurde erschlagen - seine Frau wirkt trotz der Nachricht sehr gefasst. Die Kommissare finden heraus, dass sie seit Jahren von ihrem Mann betrogen wurde. Doch es lässt sich kein Hinweis darauf finden, dass die Frau etwas mit der Tat zu tun hat. Dann erfahren die Kommissare, dass der Tote den Freund seiner Tochter nicht akzeptierte. Er zahlte ihm sogar 25.000 Euro, damit er verschwindet...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1