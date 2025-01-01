Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Polizeikontrolle

SAT.1Staffel 1Folge 86
Tödliche Polizeikontrolle

Tödliche PolizeikontrolleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 86: Tödliche Polizeikontrolle

23 Min.Ab 12

Während einer Alkoholkontrolle wird ein junger Polizist aus einem vorbeifahrenden Auto niedergeschossen - eigentlich galt die Kugel seiner Kollegin, mit der er liiert ist. Unter Verdacht gerät ein ehemaliger Mitarbeiter der jungen Frau. Sie hatte ihrem Vorgesetzten von dessen massiven Alkoholproblemen berichtet. Aber auch die Ex-Verlobte des Opfers hat ein Tatmotiv ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen