K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 87: Die sündige Anwältin
23 Min.Ab 12
Eine Rechtsanwältin wird mit zwei Schüssen ins Herz getötet - der erste Verdacht fällt auf eine ehemalige Mandantin. Vor sieben Jahren verlor die Anwältin den Prozess der Italienerin, die deshalb für viele Jahre ins Gefängnis musste. Damals schwor ihre Mandantin vor laufenden Kameras Rache - seit einer Woche ist die Frau auf freiem Fuß. Doch auch der Kanzleipartner und Liebhaber der Anwältin hatte ein Motiv ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1