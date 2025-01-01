Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Klassentreffen

Tödliches Klassentreffen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 88: Tödliches Klassentreffen

23 Min.Ab 12

Nicole Drawer verbringt mit ihrem Sohn einen Kurzurlaub in einer kleinen, abgelegenen Pension. Als das Wetter umschlägt und keiner mehr den Gasthof verlassen kann, geschieht ein Mord: Eine junge Frau wird erdrosselt in der Badewanne gefunden. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass die Tote wegen eines Klassentreffens in der Pension war. Als die anderen Teilnehmer des Klassentreffens von ihrem Tod erfahren, beschuldigen sie sich gegenseitig...

K 11 - Kommissare im Einsatz
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

