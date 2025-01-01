Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Prüfungsnote Sex

SAT.1Staffel 1Folge 92
Prüfungsnote Sex

Prüfungsnote SexJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 92: Prüfungsnote Sex

23 Min.Ab 12

Ein Professor der Tiermedizin wird ermordet, die Obduktion ergibt, dass ihm ein Gift gespritzt wurde, mit dem Tiere eingeschläfert werden. Der angesehene Mann erpresste seine Studentinnen: Sex gegen gute Noten im Examen. Kurz vor seinem Tod hatte er Sex mit einer Studentin, die bereits zweimal durch die Prüfung gefallen ist...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen