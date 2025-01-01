K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 92: Prüfungsnote Sex
23 Min.Ab 12
Ein Professor der Tiermedizin wird ermordet, die Obduktion ergibt, dass ihm ein Gift gespritzt wurde, mit dem Tiere eingeschläfert werden. Der angesehene Mann erpresste seine Studentinnen: Sex gegen gute Noten im Examen. Kurz vor seinem Tod hatte er Sex mit einer Studentin, die bereits zweimal durch die Prüfung gefallen ist...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
