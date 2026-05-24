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Kabarett unter Sternen: Die besten Momente

Kabarett unter Sternen: Die besten Momente

ORF IIIStaffel 1Folge 78vom 24.05.2026
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Kabarett unter Sternen: Die besten Momente

Folge 78: Kabarett unter Sternen: Die besten Momente

75 Min.Folge vom 24.05.2026

Seit 2021 sorgen die beliebtesten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes auch bei der "Tafelrunde" open air für beste Unterhaltung und große Momente. Von Viktor Gernots Praterbühne über die Wachauarena Melk bis zu den Kittenberger Erlebnisgärten präsentiert Gerald Fleischhacker die Highlights aus drei Jahren "Kabarett unter Sternen". Mit dabei sind alle Stars des heimischen Kabaretts: Klaus Eckel, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Gernot Kulis, Günther Lainer bis Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky, Caroline Athanasiadis, Malarina und vielen mehr. Eine Show der Superlative! Bildquelle: Hubert Mican/ORF

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