Kabarett unter Sternen: Die besten Momente
1 StaffelAb 0
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Kabarett unter Sternen: Die besten Momente
Zum großen Finale des ORF-III-Kabarettsommers lässt Gerald Fleischhacker die besten Open-Air-Auftritte der Tafelrunde Revue passieren. Mit Alltime-Klassikern von Viktor Gernot, Gery Seidl, Omar Sarsam, Caroline Athanasiadis oder Angelika Niedetzky und den feinsten Schmähs und den lustigsten Stand-Ups von heuer mit Stars und Publikumslieblingen wie Lydia Prenner-Kasper, Tricky Niki, Benedikt Mitmannsgruber, Stefan Haider, Malarina, Petutschnig Hons, Isabell Pannagl oder Chrissi Buchmasser. Mit Lachgarantie!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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