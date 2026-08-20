Staffel 1Folge 2vom 20.08.2026
Langfassung: "Kärnten heute"-Sommergespräch mit Gerhard Köfer (Team Kärnten)Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute-Sommergespräche
Folge 2: Langfassung: "Kärnten heute"-Sommergespräch mit Gerhard Köfer (Team Kärnten)
43 Min.Folge vom 20.08.2026
Zum Auftakt der ORF Kärnten Sommergespräche war Gerhard Köfer vom Team Kärnten (TK) zu Gast bei ORF-Chefredakteur Bernhard Bieche. Themen waren die aktuelle Dürre, die Gemeinderatswahl 2027 oder die 380-kV-Leitung. Er mache, befreit von Zwängen, derzeit die wohl beste Politik seines Lebens, sagte TK-Obmann Köfer. Sendungshinweis: Kärnten heute, 20.08.2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Kärnten
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