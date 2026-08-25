Langfassung: "Kärnten heute"-Sommergespräch mit Martin Gruber (ÖVP)Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute-Sommergespräche
Folge 3: Langfassung: "Kärnten heute"-Sommergespräch mit Martin Gruber (ÖVP)
52 Min.Folge vom 25.08.2026
Zur zweiten Runde der ORF Kärnten Sommergespräche war Martin Gruber (ÖVP) bei ORF-Chefredakteur Bernhard Bieche zu Gast. Themen waren unter anderem das Dürrepaket und das Klimaschutzgesetz, die Pflege und ihre Finanzierung sowie die Zusammenarbeit mit Landeshauptmann Daniel Fellner. Sendungshinweis: Kärnten heute, 25.08.2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Kärnten
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