Folge 1: Kaisermühlen Blues (1/6): Zentrum der Welt
Dieses Zentrum der Welt ist natürlich Kaisermühlen. Auf der Zehner-Stiege im Gemeindebau ziehen neue Mieter ein: Lena Mayerhofer und ihr geistig behinderter Bruder Franzi, der sich einbildet, eine Straßenbahn zu sein. Die Bezirksräte Gneisser und Schoitl sind natürlich gleich zur Stelle, um die Neuankömmlinge zu begrüßen. Gitti Schimek hat große Schwierigkeiten: Sie muss operiert werden und verliert ihren Arbeitsplatz. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Doris Hick (Ines) Christian Spatzek (August) Elfi Eschke (Renate) Helma Gautier (Wilma) Serge Falck (Pepi) u.a. Regie: Reinhard Schwabenitzky Drehbuch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
