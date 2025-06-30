Kaisermühlen Blues (2/6): Nette MännerJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 1
Folge 2: Kaisermühlen Blues (2/6): Nette Männer
Erwin Schoitl und sein Schwager Walter kommen mit dem Abbruchhaus in der Nähe der geplanten Fußgängerzone nicht recht weiter: Renate Schoitl hat zwar für einige Schmiergelder gesorgt und so gehört es jetzt den Schoitls. Aber was nun? Durch die Unterbringung von Asylanten wäre die Renovierung vielleicht finanzierbar, doch da legt sich der "Alternative" Jurdits quer. Und wer will schon Asylanten im Bezirk? Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Lukas Resetarits (Burschi Leitner) Brigitte Neumeister (Turecek) Elfi Eschke (Renate) Dorothea Parton (Lena) Frank Oladeinde (Josephus Okonkwo) Regie: Reinhard Schwabenitzky Drehbuch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film
