Weil die Köchin erkrankt ist, kocht Gitti Schimek zum ersten Mal im Gasthaus ihre Spezialität Krautfleckerl. Einer der Gäste, UNO-Diplomat Dr. Ogbonna, ist von Gittis Kochkunst hellauf begeistert. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Doris Hick (Ines) Christian Spatzek (August) Elfi Eschke (Renate) Lukas Resetarits (Burschi Leitner) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Brigitte Neumeister (Turecek) Frank Oladeinde (Okonkwo Josephus) Roberto Blanco (Dr. Ogbonna) Regie: Reinhard Schwabenitzky Drehbuch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

