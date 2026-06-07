Der Comedyabend / Auf den Spuren des See-FootJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 11: Der Comedyabend / Auf den Spuren des See-Foot
22 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6
Die Stand-up-Comedy-Nacht im Camp steht an und Patrick wird im Wald für einen Bigfoot gehalten.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon