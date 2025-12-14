Katholischer Gottesdienst: "Feuer & Flamme"Jetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 133: Katholischer Gottesdienst: "Feuer & Flamme"
46 Min.Folge vom 14.12.2025
Zu Beginn des Gottesdienstes am dritten Adventsonntag entzündet die kleine Johanna die Kerzen am Adventkranz. Es ist ein Moment, der berühren kann, wie die Begegnung mit Jesus, von der das Evangelium erzählt. Pfarrer Johannes Baier sagt: "Jesus will, dass auch heute der Funke überspringt." In seiner Predigt greift er das Bild des Feuers auf und stellt die provokante Frage: "War Jesus gar ein Brandstifter?" Bildquelle: ORF
