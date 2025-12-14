Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 133vom 14.12.2025
46 Min.Folge vom 14.12.2025

Zu Beginn des Gottesdienstes am dritten Adventsonntag entzündet die kleine Johanna die Kerzen am Adventkranz. Es ist ein Moment, der berühren kann, wie die Begegnung mit Jesus, von der das Evangelium erzählt. Pfarrer Johannes Baier sagt: "Jesus will, dass auch heute der Funke überspringt." In seiner Predigt greift er das Bild des Feuers auf und stellt die provokante Frage: "War Jesus gar ein Brandstifter?" Bildquelle: ORF

ORF2
