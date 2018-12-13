Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 12vom 13.12.2018
27 Min.Folge vom 13.12.2018Ab 6

Der EU-Bausachverständige Günther Nussbaum präsentiert in "Kein Pfusch am Bau", worauf Häuslbauer zu achten haben, damit bei ihrem Projekt der Pfusch keine Chance hat. Ihm geht es hier nicht um Tipps und Tricks, sondern wertvolle Information und Aufklärung. Worauf muss ich schon beim Grundstückkauf achten? Welche Vorteile bringt eine Bodenanalyse für die spätere Baustelle? Schwarze Wanne oder weiße Wanne – welche Kellerbauart bringt welche Vorteile mit sich und wie erkenne ich auch als Laie Qualitätsarbeit?

