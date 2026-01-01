Kein Pfusch am Bau
1 StaffelAb 6
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Kein Pfusch am Bau
Statt „So nicht“ heißt es nun „So geht‘s richtig!“. "Kein Pfusch am Bau" mit Günther Nussbaum zeigt alle Tipps und Infos rund um das Thema Bauen, Wohnen und Garten.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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