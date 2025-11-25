(K)einen Ton sagen
Folge 1: (K)einen Ton sagen
Vier Frauen brechen ihr Schweigen und sprechen erstmals öffentlich über sexuellen Missbrauch. Der Film erzählt ihre berührenden Geschichten von Schmerz, Mut und der Kraft, sich das eigene Leben zurückzuholen. Inhalt: Vier Frauen aus Nord- und Südtirol sprechen zum ersten Mal öffentlich über sexuellen Missbrauch. Mit großer Feinfühligkeit erzählt der Dokumentarfilm ihre berührenden und mutigen Geschichten von Trauma, Scham und langem Schweigen – und von der Kraft, sich das eigene Leben zurückzuholen. Er zeigt zugleich, wie weit verbreitet Missbrauch ist: im Sport, in der Kirche, in der Schule und im privaten Umfeld. Die Doku leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung, rüttelt auf und macht Mut, Betroffenen zuzuhören und ihnen Glauben zu schenken. Regie: Georg Lembergh Bildquelle: ORF/Albolina Film/
