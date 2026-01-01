(K)einen Ton sagen
1 StaffelAb 0
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(K)einen Ton sagen
Vier Frauen aus Nord- und Südtirol sprechen zum ersten Mal öffentlich über sexuellen Missbrauch. Mit großer Feinfühligkeit erzählt der Dokumentarfilm ihre berührenden und mutigen Geschichten von Trauma, Scham und langem Schweigen – und von der Kraft, sich das eigene Leben zurückzuholen. Er zeigt zugleich, wie weit verbreitet Missbrauch ist: im Sport, in der Kirche, in der Schule und im privaten Umfeld. Die Doku leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung, rüttelt auf und macht Mut, Betroffenen zuzuhören und ihnen Glauben zu schenken.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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