Kennen Sie Kafka?
Folge 1: Kennen Sie Kafka?
52 Min.Folge vom 03.06.2024
Wieviel Kafka ist in seinen Figuren? Wie "kafkaesk" war sein Leben tatsächlich? Wie hielt er es mit den Frauen? Und der Religion? Das Leben und das Werk des in Prag geborenen Kafka wirft viele Fragen auf, die im Film von Pavel Simak nur in Fragmenten beantwortet werden können. Biograph Reiner Stach führt durch die Stationen Kafkas kurzen Lebens und widerlegt einige festgefahrene Vorstellungen über den Schriftsteller. Bildquelle: ORF/Museum of Czech Literature
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kennen Sie Kafka?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0