Kennen Sie Kafka?
1 StaffelAb 0
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Kennen Sie Kafka?
Die Dokumentation zeichnet ein völlig neues Porträt des Schriftstellers Franz Kafka, gestützt auf jüngste Recherchen und bisher unveröffentlichtes Archivmaterial. Wir glauben, ihn zu kennen: Das geheimnisvolle Genie, den kranken, introvertierten, weltfremden Einzelgänger. Doch was ist dran an diesem hartnäckigen Kafka -Mythos? Wie kam er zustande? Was ist Dichtung, was Wahrheit?
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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