NBCUniversalStaffel 6Folge 6
23 Min.Ab 6

Der egozentrische Julien ist der Star des Dschungels. Der König der Lemuren hat den Thron von seinem Onkel William geerbt und verwandelt Madagascar in eine Party-Hochburg. Bald geht es drunter und drüber, doch seine loyalen Diener Maurice, Mort und Flora setzen alles daran, Juliens Leidenschaft für Partys mit den Anforderungen des Königreichs unter einen Hut zu bringen.

