King of Trucks
Folge vom 30.07.2020: Völlig ausgebremst!
44 Min.Folge vom 30.07.2020Ab 12
Beim Peterbilt-Truck funktionieren die Bremsen nicht einwandfrei. Deshalb starten die Lkw-Experten in der Werkstatt eine Fehleranalyse. Marco Barkanowitz nimmt unterdessen in Hamburg einen Neueinkauf in Empfang. Im Hafen der Hansestadt steht ein weiterer US-Klassiker zur Abholung bereit. Aber ist der Highway-Koloss auch fahrtüchtig? Dieselklau und leere Batterien: Marco hat nach Atlantiküberfahrten schon die tollsten Geschichten erlebt. Und wenn das Fahrzeug nicht zum vereinbarten Termin in Cottbus steht, platzt womöglich ein lukratives Geschäft.
Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
