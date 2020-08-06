King of Trucks
Folge vom 06.08.2020: Der Höllentruck
45 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12
Schwarzer Lack, eine abgefahrene Auspuffanlage und jede Menge Totenköpfe: Die Lkw-Experten pimpen in Brandenburg einen Peterbilt 389, Baujahr 2011, für Schwarzwälder Spirituosenfabrikanten. Die Kunden wollen mit dem tonnenschweren Hingucker neue Produkte vermarkten. Das „Höllentruck“-Projekt bringt die erfahrene Crew um Adam Szafraniec, Sven „Bruno“ Köhler und Alessandro „Uli“ Diedemann in der Werkstatt ordentlich ins Schwitzen. Halten die Profi-Schrauber ohne ihren Chef, der in nördlichen Breitengraden Firmengeschäfte erledigt, den Zeitplan ein?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.