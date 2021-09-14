King of Trucks
Folge vom 14.09.2021: Welcome To Florida
45 Min.Folge vom 14.09.2021Ab 12
Marco Barkanowitz will in den USA neue Business-Kontakte knüpfen. Und in Florida gibt sich der Lkw-Experte dem Shopping-Wahn hin. Dort stehen nicht nur tonnenschwere Highway-Kolosse und Ersatzteile auf seiner Einkaufsliste, sondern auch amerikanische XXL-Wohnmobile. Denn in Deutschland boomt der Camping-Markt und der „King of Trucks“ wittert ein gutes Geschäft. Während Marco in Übersee einen drei Jahre alten Toy Hauler unter die Lupe nimmt, startet sein Schrauber-Team in der Werkstatt ein neues Projekt. Die Truppe bringt einen Kenworth T2000 auf Vordermann.
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.