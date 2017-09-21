Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kiss Bang Love

Die romantischen Dates und brodelnde Eifersucht

ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 21.09.2017
Die romantischen Dates und brodelnde Eifersucht

Kiss Bang Love

Folge 2: Die romantischen Dates und brodelnde Eifersucht

93 Min.Folge vom 21.09.2017Ab 12

Für sechs Frauen heißt es bereits "ausgeküsst". Um die große Liebe zu finden, lädt Helikopterpilot Julius zu sehr besonderen Dates ein: Auf einem Katamaran segelt Julius zu den blauen Buchten Mallorcas. In einer romantischen Ruine bereitet er ein Nacht-Picknick unter dem Sternenhimmel vor. Mit einem Hubschrauber hebt er in den siebten Himmel ab. Am Ende der Folge entscheidet nur der blinde Kuss, mit welchen vier Frauen Julius in ein weiteres Abenteuer startet.

ProSieben
