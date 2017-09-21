Die romantischen Dates und brodelnde EifersuchtJetzt kostenlos streamen
Kiss Bang Love
Folge 2: Die romantischen Dates und brodelnde Eifersucht
93 Min.Folge vom 21.09.2017Ab 12
Für sechs Frauen heißt es bereits "ausgeküsst". Um die große Liebe zu finden, lädt Helikopterpilot Julius zu sehr besonderen Dates ein: Auf einem Katamaran segelt Julius zu den blauen Buchten Mallorcas. In einer romantischen Ruine bereitet er ein Nacht-Picknick unter dem Sternenhimmel vor. Mit einem Hubschrauber hebt er in den siebten Himmel ab. Am Ende der Folge entscheidet nur der blinde Kuss, mit welchen vier Frauen Julius in ein weiteres Abenteuer startet.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben