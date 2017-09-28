Das große Heartbeat FinaleJetzt kostenlos streamen
Kiss Bang Love
Folge 3: Das große Heartbeat Finale
99 Min.Folge vom 28.09.2017Ab 12
Auf Mallorca schlagen die Herzen höher. Die Single-Frauen kämpfen um die Zuneigung und Aufmerksamkeit von Julius, doch nur eine kann sich in sein Herz küssen.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben