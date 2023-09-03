Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 03.09.2023: Klein, aber fein
44 Min.Folge vom 03.09.2023
Der 28-jährige Joe aus Darlington in England träumt von einer kleinen, aber perfekt gestalteten Küche in seinem ersten Eigenheim. Nachdem Joe vor kurzem das heruntergekommene Arbeiterhaus gekauft hat, machte er sich mit Feuereifer an die umfangreichen Renovierungsarbeiten. Seine Wohnküche ist klein, aber Joe ist fest entschlossen, sie schön zu gestalten. Unterstützt wird er von seiner langjährigen Freundin und Nachbarin Jude, die ihr Bestes gibt, um Joes Budget zu verwalten, aber selbst sie kann nicht widerstehen, sich mitreißen zu lassen, als sie die wunderschönen deVOL-Ausstellungsräume besucht. Paul und Helen setzen alle Hebel in Bewegung, um seinen Traum trotz schmalem Budget zu verwirklichen.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.