Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Viktorianische Küchenfreuden

HGTVFolge vom 03.09.2023
Viktorianische Küchenfreuden

Viktorianische KüchenfreudenJetzt kostenlos streamen

Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Folge vom 03.09.2023: Viktorianische Küchenfreuden

45 Min.Folge vom 03.09.2023

Christopher, Bridget und ihre beiden Söhne stammen ursprünglich aus Südafrika. Seit kurzem leben sie im Londoner Stadtteil Wimbledon in einem traumhaften Haus aus viktorianischer Zeit. Der neue Anbau soll ihre Küche beherbergen, für die sie sich an Paul und Helen wenden. Die Designprofis entwerfen eine umwerfende Küche für das große Anwesen, wofür sich Paul eine originelle und stilvolle Lösung für falsch verlegte Rohrleitungen ausgedacht hat, die von seinem Lieblingspub inspiriert ist.

Alle verfügbaren Folgen