Kitzbühel und die Russen
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Kitzbühel und die Russen
Kaum ein Nobelort ist in Mitteleuropa in den letzten Jahren ohne russisches Kapital geblieben. Wo es edel und teuer zuging, waren begüterte Russen zuletzt nicht weit - auch in Kitzbühel und Umgebung. Mit den europäischen Sanktionen gegen Russland stellt sich diese Frage jetzt neu. Der ORF III Themenmontag hat recherchiert, in welchen Besitzungen in dem Traditionsskiort noch Vermögen aus Russland steckt.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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