Mozartkugel, Palmers und Co - wie österreichisch sind unsere Marken wirklich?
1 StaffelAb 0
Marken, die bei uns und auch weltweit als zutiefst österreichisch empfunden werden: die Mozartkugel, Palmers oder Elektra Bregenz. Doch was außer dem Image ist hier jeweils wirklich österreichisch? Die Lizenzrechte auf die Mozartkugel hat der US-amerikanische Schokoriese Mondelez. Etwa die Hälfte aller Palmers-Produkte werden in Asien produziert. Und Elektra Bregenz hat mit der Türkei mehr zu tun als mit dem Ländle. Zahlen wir hier ausschließlich für die Qualität? Exemplarisch lässt sich an diesen Produkten darstellen, wieviel Spielraum der Gesetzgeber den Firmen lässt, wenn es darum geht, ihre Erzeugnisse als heimisch zu branden. Expertinnen und Experten sprechen immer wieder von Konsumententäuschung.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0