Folge 58: Kitzbühel und die Russen
Kaum ein Nobelort ist in Mitteleuropa in den letzten Jahren ohne russisches Kapital geblieben. Wo es edel und teuer zuging, waren begüterte Russen zuletzt nicht weit - auch in Kitzbühel und Umgebung. Mit den europäischen Sanktionen gegen Russland stellt sich diese Frage jetzt neu. Der ORF III Themenmontag hat recherchiert, in welchen Besitzungen in dem Traditionsskiort noch Vermögen aus Russland steckt. So soll gerüchteweise am Oberleitenweg in Kitzbühel 2013 eine Putin-Tochter über eine zypriotische Firma eine Immobilie gekauft haben. Russisches und osteuropäisches Geld fließt auch in Hotel-Immobilien, aus denen dann nicht genehmigte Feriensitze gemacht werden. Hinter einer Anlage in Fieberbrunn steht ein bulgarischer Investor, oder etwas weiter entfernt die Hotels in Obergurgl und Sölden, wo zwei Russen - sogenannte "Auto-Zaren" - investiert haben. Auch in diverse Tiroler Betriebe fließe ausländisches Kapital, bei dem die Politik nicht so genau hinsehen wolle, sagen Kritiker. Manch einer sieht bei gewissen Investments Geldwäscheverdacht. Bildquelle: ORF/D5 Produktion/
