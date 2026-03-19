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Klang und Farbe - Die Neuerfindung von Parov Stelar

Klang und Farbe - Die Neuerfindung von Parov Stelar

ORF2Staffel 1Folge 2vom 19.03.2026
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Klang und Farbe - Die Neuerfindung von Parov Stelar

Folge 2: Klang und Farbe - Die Neuerfindung von Parov Stelar

45 Min.Folge vom 19.03.2026

Ein Künstler im Wandel: Parov Stelar bricht auf zu neuen Ufern und verbindet Klang, Bild und Emotion zu etwas völlig Neuem. Parov Stelar, Pionier des Elektroswing, geht neue Wege: Mit "Artifact" präsentiert Marcus Füreder ein cineastisches Projekt zwischen Stummfilm-Ästhetik und Pop-Art. Der Film zeigt seinen künstlerischen Wandel vom Musiker zum vielseitigen Künstler und beleuchtet seinen Einfluss durch Wegbegleiter und Experten. Regie: Tatjana Berlakovich Bildquelle: ORF/Etage Noir Recordings/

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