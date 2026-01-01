Klang und Farbe - Die Neuerfindung von Parov Stelar
1 StaffelAb 0
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Klang und Farbe - Die Neuerfindung von Parov Stelar
Parov Stelar, international gefeierter Erfinder des Elektroswing, zeigt mit seinem neuen Projekt „Artifact“ eine völlig neue künstlerische Seite. Die Dokumentation „Klang und Farbe – Die Neuerfindung von Parov Stelar“ begleitet Marcus Füreder auf seiner Reise zwischen Musik, Malerei und Design – und erzählt von einem Künstler, der sich immer wieder neu erfindet.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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