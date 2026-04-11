Klein gegen groß: Mike Krüger im Duell gegen Anna GeorgiaJetzt kostenlos streamen
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Folge 20: Klein gegen groß: Mike Krüger im Duell gegen Anna Georgia
12 Min.Folge vom 11.04.2026
Es wird wieder spannend, wenn Kai Pflaume Prominente zu Duellen mit außergewöhnlich begabten Kids einlädt. In dieser Folge versucht Mike Krüger, mit einem Kartoffelchip mehr Songs auf Schallplatten zu erkennen als Anna Georgia (12) aus Niederösterreich. Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander
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