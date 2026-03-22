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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Folge 19: Klein gegen groß: Lola im "Filmstar-Duell" mit Til Schweiger
8 Min.Folge vom 22.03.2026
Schauspieler und Regisseur Til Schweiger nimmt die Herausforderung von Lola (14) aus Wien zum "Filmstar-Duell" an. Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander
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