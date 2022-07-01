Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 05.07.2022

PULS 4Staffel 2Folge 182vom 01.07.2022
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 05.07.2022

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 05.07.2022Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 182: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 05.07.2022

5 Min.Folge vom 01.07.2022Ab 6

- Zweites Leben für Autobatterien: steirisches Pilotprojekt erforscht nutzung als Energiespeicher. - Geplant kaputt: warum Elektrogeräte (gefühlt) kürzer funktionsfähig sind als früher.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen