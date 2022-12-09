KLIMAHELDiNNEN
3 StaffelnAb 6
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KLIMAHELDiNNEN
Klimaschutz und Nachhaltigkeit – die bestimmenden Themen unserer Zeit. Denn unser Planet betrifft uns alle. Aber kann ich als Einzelne oder Einzelner wirklich etwas bewirken? Ja, es geht! Begleiten Sie uns im Magazin „KlimaheldInnen“ und gehen Sie den Weg in eine positive und nachhaltige Zukunft gemeinsam mit uns.
Genre:Kunst
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen
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