Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 13.09.2022

PULS 4Staffel 2Folge 252vom 09.09.2022
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 13.09.2022

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 13.09.2022Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 252: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 13.09.2022

5 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 6

- Ein Hochbeet auf einem Parkplatz? Das geht! Der Klimaaktivist und Filmemacher Christoph Scharz zeigt mit seinem Cabriobeet, wie das funktionieren kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen